ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אירח את חבר הקונגרס אנדי אוגלס מטנסי לסיור אסטרטגי בבנימין.

במהלך המפגש הציג גנץ ממצאים לירי חי לעבר מעונו הפרטי ואמר: "הם ידעו שאני גר פה, זה קליע שפגע בבית שלי. אנחנו לא יכולים להמשיך בלי לקבל החלטות, כי גם לא לעשות כלום זו החלטה. היום יש הפקרות בשטח".

בביקור שנערך ביוזמת ארגון "יס ישראל" (YES Israel), סייר חבר הקונגרס אוגלס יחד עם רעייתו בשילה העתיקה ובנקודות תצפית אסטרטגיות במועצה האזורית בנימין. שיאו של הביקור נרשם כאשר ישראל גנץ חשף בפני האורח קליעים שנורו לעבר ביתו.

גנץ הדגיש בפני חבר הקונגרס כי המדיניות הנוכחית ביהודה ושומרון דורשת שינוי מהותי, תוך שהוא מותח ביקורת על ההסתמכות על מכשולים פיזיים. "אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות מאחורי גדר ולחשוב שזה יספיק", אמר גנץ.

הוא הראה לחבר הקונגרס על המפה כיצד ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי סי מסכנת את כל תושבי ישראל. "הסכנה היא גם לתושבי נתניה וכפר סבא. לפני השבעה באוקטובר הייתה לנו גדר וחשבנו שזה מגן עלינו. זה לא עבד. אסור לנו לחזור על אותה הטעות".

"אם לא נחליט, המציאות תחליט עבורנו. אנחנו צריכים לקחת אחריות ולומר בצורה ברורה, זו הארץ שלנו, זו המדינה שלנו. אם מישהו רוצה לחיות כאן הוא מוזמן לעשות זאת בכפוף לחוק ולסדר. למה אנשים מפחדים מהמילה ריבונות, בסך הכל מדובר על החלת החוק. עד לפני שבוע לא יכולתי לרכוש כאן קרקע, במדינה שלי. זה אבסורד".

חבר הקונגרס אוגלס הביע תמיכה וציין כי המציאות בשטח רחוקה מההגדרות הדיפלומטיות הישנות. "להבנתי אזור סי הוא בשליטה ישראלית. נכון, יש הסכמים שנחתמו בעבר, אבל בפועל ההסכם הישן כבר לא באמת קיים. אם מסתכלים על המפה, אין באמת הפרדה ברורה של אזורי איי, בי וסי כמו פעם. כשאני מסתכל על ההיסטוריה - מ-1967 עד השבעה באוקטובר, אנחנו ממשיכים לנהל שוב ושוב את אותה השיחה ואף פעם לא מגיעים לפתרון ארוך טווח. במקום שממנו אני בא, לא חוזרים לאותו המקום כדי לנהל את השיחה שניהלנו עשור קודם לכן".

גנץ עם אנדי אוגלס צילום: דוברות

אוגלס תהה מדוע הקהילה הבינלאומית מתמקדת בסוגיית ההתיישבות במקום באיומים הביטחוניים המוחשיים: "מישהו צריך לדבר על הבעיות. מה עושים עם 45 אלף חיילים או שוטרים שמחזיקים בכלי נשק, שיש להם מטולי אר-פי-ג'י ומטעני חבלה. למה אנחנו מדברים על התנחלויות כשיש כאן בעיות ביטחוניות כל כך חמורות?"

חבר הקונגרס הוסיף והדגיש: "ארץ התנ"ך היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי. הזיקה היהודית ליהודה ושומרון איננה חדשה ואיננה פוליטית, היא עתיקה ומושרשת במקורות. כפי שנכתב בספר יחזקאל: 'ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ…' העם היהודי זכאי לחיות בביטחון במולדתו".