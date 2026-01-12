סמוטריץ' על עתידה של המפלגה ערוץ 7

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, ח"כ בצלאל סמוטריץ', התייחס היום (שני) בישיבת סיעת המפלגה לדיווחים על הצנחות של מועמדים חיצוניים לעמוד בראשה. לדבריו, מדובר בפרסומים חסרי בסיס.

"כל הפרסומים זה ספינים שלא היו ולא נבראו", אמר סמוטריץ' במענה לשאלת ערוץ 7. "סיעת הציונות הדתית כולה עסוקה בעשייה - תקציב, התיישבות, חקיקה משפטית, עלייה. לאף אחד כאן אין זמן לעסוק בפוליטיקה.

הוא הוסיף: "אנחנו כרגע צוברים עשייה והישגים אדירים - עם, ארץ, תורה למי ששלח אותנו. הציונות הדתית תמשיך להיות מפלגה גדולה, חיה, משמעותית ודומיננטית מאוד במדינת ישראל ובממשלת ישראל הרבה מאוד שנים".

במהלך הישיבה התייחס סמוטריץ' גם למספר סוגיות ביטחוניות, חברתיות וכלכליות.

על כנס חטיבת חשמונאים שהופרע בבני ברק אמר: "הכנס הופרע על ידי קומץ פורעים אלים שתקף את הלוחמים ומפקדים הגיבורים של החטיבה. אני מבקש לחזק את לוחמי ומפקדי החטיבה. אל תראו ואל תחתו. אתם בצד הנכון של ההיסטוריה. אני מגנה מכל וכל את קומץ הפורעים האלים וקורא לחברי הכנסת החרדים להפסיק לשבת על הגדר ולומר דברים ברורים ולגנות בצורה חד משמעית את האלימות החמורה והמקוממת הזו".

סמוטריץ' הציג נתונים כלכליים מעודדים: "נתוני הכלכלה של מדינת ישראל אדירים. רק בשבוע האחרון הבורסה בתל אביב פתחה מסחר גם ביום שישי - ללא חילול שבת - והציגה מחזורי מסחר בהיקף של קרוב לשני מיליארד שקלים. במקביל, החשב הכללי יצא לסבב גיוסי חוב בהיקף של שישה מיליארד דולר - עם ביקושים עצומים של פי 6, שמעידים על אמון חסר תקדים בכלכלה הישראלית. העולם כולו יודע: מדינת ישראל היא מעצמה כלכלית. ובעזרת השם נמשיך לנווט אותה באחריות, ביציבות ובביטחה - לשיאים חדשים".

בהמשך התייחס למינויים הבכירים החדשים באוצר: "הנהלת משרד האוצר התחדשה. השבוע אישרה הממשלה את מינויו של מהרן פרוזנפר לממונה על התקציבים, ואת מינוייה של מיכל עבאדי לחשבת הכללית. אני מודה למהרן ומיכל על ההתגייסות למשימה הלאומית הזו ועל ויתור על חיים טובים ונוחים מאד בשוק הפרטי ומאחל להם הצלחה גדולה. הם האנשים הנכונים, במקומות הנכונים ובזמן הנכון, להוביל את כלכלת ישראל".

סמוטריץ' גם שיבח את החשב הכללי היוצא: "ולצד הפנים החדשות, חשוב לי לומר כאן תודה והערכה עמוקה: לחשב הכללי היוצא, יהלי רוטנברג, שמסיים קדנציה של תפקוד מקצועי, אחראי ומרשים במיוחד - בתקופה מהמורכבות שידעה כלכלת ישראל. הייתם צריכים לשמוע אתמול בישיבת הממשלה את השבחים שהורעפו עליו מקצה לקצה. יהלי, 'טוב שם משמן טוב'. תודה".

בהתייחס למאבק ביוקר המחיה אמר: "יש למשרד האוצר הנהגה כלכלית מצוינת, מקצועית ונחושה - ואני אומר כאן בצורה ברורה: יחד איתם אני נחוש להילחם ביוקר המחיה ולהוכיח, לא בסיסמאות אלא במעשים, שיכול להיות כאן זול. כשר אוצר הבאתי לשולחן הכנסת תקציב מדינה שנעשה במלאכת מחשבת ויוצר איזונים. ידענו לעשות צעדים קשים בשנתיים האחרונות כי צה"ל היה זקוק למשאבים למלחמה רב-זירתית. קיבלתי החלטות קשות מאוד. קראו לזה 'גזירות סמוטריץ’'. אבל אותן החלטות נועזות הן שאפשרו את הניצחונות - בביטחון ובכלכלה".

עוד הוסיף: "כשכולם היללו, ובצדק, את הישגי צה"ל - היה מי שדאג לממן את זה מאחורי הקלעים. תודה גדולה לכל שותפיי במשרד האוצר בזכותכם אנחנו מנצחים גם בכלכלה. היום מדברים בכל העולם על הנתונים הפנטסטיים שלנו. והתפקיד שלי עכשיו הוא אחד: שאזרחי ישראל ירגישו את ההצלחה הזו בכיס".

בהמשך התייחס להתנגדות לצו על פטור ממס על יבוא אישי: "שמעתי שיש מי שבוחר למנוע ממני להוזיל עלויות לאזרחי ישראל - והכול כדי להיכנע לקבוצות לחץ. יש מי שרוצה להביא למליאת הכנסת הצבעה שתבטל את הצו שעליו חתמתי להעלאת הפטור ממס על יבוא אישי עד 150$. אני אומר כאן בצורה ברורה: כשר אוצר הבאתי לכנסת תקציב אחראי, מאוזן, שעבר דרך החלטות קשות מאוד. עכשיו, עם הגשת התקציב, אני נחוש לא רק להקל על אזרחי ישראל - אלא גם לעמוד איתן מול טייקונים גדולים וחזקים. לצערי, אם אין רבים בבית הזה שמוכנים להיות שותפים למאבק הזה - המינימום שאני דורש: אל תפריעו. אל תמנעו ממני לפזר את נטל המס בצורה הוגנת יותר ולהוריד את המס למעמד הביניים, אל תמנעו ממני להוריד מחירים מול גופים חזקים כמו מועצת החלב, תנובה ותאגידי ענק ששולטים בשוק".

ולסיום, תקף בחריפות את התנהלות מועצת החלב: "ואם כבר הזכרתי את רפורמת החלב. שבוע עבר מאז עמדתי כאן והזמנתי בפומבי את הרפתנים ונציגיהם לבוא, לשבת ולדבר. שבוע עבר - ולא קיבלתי אפילו פנייה אחת. האימה שמטילות תנובה ומועצת החלב על הרפתנים היא מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה. רפתנים שקבעו איתי פגישות נאלצו לבטל ברגע האחרון - אחרי אזהרות ברורות. כולם יודעים שתנובה יכולה, ברגע אחד, להפסיק לרכוש חלב מרפת - והרפת קורסת. אבל עליי - תנובה לא תאיים. ואני שב וקורא כאן לאחיי הרפתנים: בואו אליי. נדבר. תקבלו דיסקרטיות מלאה וענייניות מלאה. זו הבטחה שלי".

מטעם חזית החקלאים וההתיישבות נמסר בתגובה: "שר האוצר ממשיך במסע של סיסמאות ושקרים. מולו ניצבת חומה בצורה של שרים, חברי כנסת וראשי רשויות מקומיות האומרים בקול ברור- לא לרפורמה שכולה פגיעה ברפתנים ובהתיישבות. סמוטריץ' מדבר גבוהה-גבוהה על מונופולים אך בפועל פוגע רק ברפתנים ומניף גרזן מעל ראשיהם. מספר על מענקים אך בפועל גוזל מהם את הפרנסה ואת הרכוש.

בישיבת חירום של חברי הליכוד שהתקיימה היום, אמרו השרים וחברי הכנסת לא לשר האוצר: לא למניפולציות ולא לסחטנות. זו ממשלה של המחנה הלאומי בראשות הליכוד, מחנה המחויב להתיישבות ולא לשר האוצר", לשון התגובה.