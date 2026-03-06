שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע לביקור ניחומים בבית שמש יחד עם חבר מועצת העיר נתי גבאי וישראל מנדלסון. השלושה נפגשו עם המשפחות שאיבדו את יקיריהן בפגיעת הטיל בעיר.

במהלך הביקור נפגש השר עם משפחת אלימלך היושבת שבעה על האם שרה והבת רונית הי"ד, עם משפחת רווח היושבת שבעה על הבן גבריאל ברוך הי"ד, עם משפחת כץ היושבת שבעה על האב אורן הי"ד, ועם משפחת כהן היושבת שבעה על האם ברוריה והבן יוסי הי"ד.

בהמשך הגיע השר לזירת הנפילה יחד עם ציון רווח, אביו של גבריאל הי"ד. האב סיפר כי הוא זה שבנה את בית הכנסת במקום לפני למעלה מעשור.

במהלך הסיור הודיע השר כי תצא הנחיה למס רכוש להעניק טיפול מהיר לנזק שנגרם, במטרה לאפשר את בניית בית הכנסת מחדש בהקדם האפשרי.

לדבריו, "הם רצו להרוס אבל אנחנו נבנה מחדש את הבתים שנפגעו ואת בית הכנסת - גדול יותר ויפה יותר".