מטוסי קרב אמריקנים בדרך לתקיפה CENTCOM

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לציבור להתפלל השבת בבתי הכנסת לשלום חיילי צה"ל ולשלום חיילי ארצות הברית.

לדבריו, "השבת בבתי הכנסת נתפלל לשלום חיילי צה"ל ולשלום חיילי ארה"ב". עוד כתב כי, "לוחמי ארה"ב נלחמים לצידנו כתף אל כתף במסירות נפש גדולה להצלת מדינת ישראל ולשלום העולם כולו".

סמוטריץ' הוסיף כי יש להתפלל בעת הוצאת ספר התורה לשלומם ולהצלחתם של החיילים, וכתב כי יש לבקש, "שריבונו של עולם יצליח בידם שלא תיפול שערה משערות ראשם. אמן!".

השר פרסם נוסח מעודכן לתפילה המסורתית לשלום חיילי צה"ל, הכולל את "ידידינו האמיצים חיילי צבא ארצות הברית".

התפילה מבקשת הגנה אלוהית על הלוחמים "ביבשה, באוויר ובים" וקוראת לניצחון מוחץ על האויבים המשותפים.

"מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵֽינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, הוּא יְבָרֵךְ אֶת חַיָּלֵי צְבָא הַהֲגַנָּה לְיִשְׂרָאֵל ואֶת ידידינו האמיצים חַיָּלֵי צְבָא ארצות הברית. הָעוֹמְדִים עַל מִשְׁמַר אַרְצֵֽנוּ וְעָרֵי אֱלֹהֵֽינוּ, מִגְּבוּל הַלְּבָנוֹן וְעַד מִדְבַּר מִצְרַֽיִם, וּמִן הַיָּם הַגָּדוֹל עַד לְבוֹא הָעֲרָבָה וּבְכׇל מָקוֹם שֶׁהֵם, בַּיַּבָּשָׁה, בָּאֲוִיר וּבַיָּם".

"יִתֵּן ה' אֶת אוֹיְבֵֽינוּ הַקָּמִים עָלֵֽינוּ נִגָּפִים לִפְנֵיהֶם! הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמְרֵם וְיַצִּילֵם מִכׇּל צָרָה וְצוּקָה, וּמִכׇּל נֶֽגַע וּמַחֲלָה, וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכׇל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם. יַדְבֵּר שׂוֹנְאֵֽינוּ תַּחְתֵּיהֶם, וִיעַטְּרֵם בְּכֶֽתֶר יְשׁוּעָה וּבַעֲטֶֽרֶת נִצָּחוֹן. וִיקֻיַּם בָּהֶם הַכָּתוּב 'כִּי ה' אלוהיכם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהוֹשִֽׁיעַ אֶתְכֶם', וְנֹאמַר: אָמֵן".