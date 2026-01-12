כוכב הכדורסל האמריקאי אמארה סטודמאייר נפגש הלילה (שני) עם הראשון לציון, הרב דוד יוסף, במסגרת מסע חיזוק של הרב בקהילות היהודיות בעיר מיאמי.

הרב יוסף בירך את סטודמאייר ואמר: "תמשיך להתחזק ולעשות קידוש השם בעולם הספורט".

בנוסף, בירך הרב את בנו התינוק של סטודמאייר שנולד לאחרונה "שיגדל לתורה לחופה למצוות ומעשים טובים".

סטודמאייר, שזכה לקריירה עשירה בליגת ה-NBA, עבר בשנים האחרונות תהליך של חזרה בתשובה והתגייר באופן רשמי. שמו העברי הוא יהושפט בן אברהם.

באוגוסט 2020, לאחר תקופה ממושכת של לימוד תורה בכולל, השלים את גיורו בבית דין צדק בני ברק - בית דין חרדי פרטי מיסודו של הרב ניסים קרליץ.

באוקטובר אותה שנה, מונה סטודמאייר לעוזר מאמן בקבוצת ה-NBA ברוקלין נטס, לצידו של המאמן הראשי סטיב נאש, ששיחק עמו בעבר במשך שמונה עונות בפיניקס סאנס.