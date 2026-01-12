על רקע ההפגנות באיראן ושמועות על תקיפה אמריקאית אפשרית במדינה, ישראלים רבים דיווחו שוב על קבלת הודעה מאיימת בשפה האנגלית, בסגנון מסתורי.

בהודעה נכתב בתרגום חופשי, "שמי חצות יזהרו. שביטים שאינם כוכבים. מטאורים שאינם מטאורים ולפתע קולות מחרידים...".

רק במוצאי שבת האחרון התקבלה הודעה דומה בקרב ישראלים רבים, ובה נכתב: "אנחנו באים, הביטו בשמיים בחצות".

גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, קישר בין הטלפונים שנפרצו להודעות שנשלחו לישראלים ואמר לפני יומיים ל-mako: "אחרי כל הדלפה של קבוצת חנדלה האיראנית לאחרונה, כמו בנט, ברוורמן, שקד, הם שלחו הודעות מאיימות בהיקפים גדולים".

"אני מאמין שזה זה. זה חלק מהמבצע התודעתי שלהם. המספרים עצמם מהם הגיעה ההודעה, למשל עם קידומת בריטית, הם סתם מספרים שהם משתמשים בהם", אמר.