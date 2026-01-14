דובר משרד החוץ של קטאר, מאג'ד אל-אנסארי, אומר כי דוחא ממשיכה לפעול בתיאום עם המדינות המתווכות במטרה לקדם את השלב השני של הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל לחמאס.

לדבריו, יש להימנע מקשירת הפסקת האש לנושאים כמו מעבר רפיח והסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, וכן מהצבת תנאים פוליטיים בהקשרים אלה.

אל-אנסארי אף הפנה אצבע מאשימה לעבר ישראל ואמר, "מדוע מתעכב יישום הסכם עזה?", תוך שהזהיר כי כל יום שבו לא מוזרם סיוע הומניטרי פירושו קורבנות פלסטיניים נוספים ברצועה.

במקביל, נציגי חמאס וארגונים פלסטיניים נוספים קיימו בקהיר שיחות שעסקו ביישום השלב השני של ההסכם. על פי הדיווחים, השלב כולל הקמת ועדה פלסטינית שתופקד על ניהול ענייני הרצועה.

בכירי חמאס הביעו נכונות להעביר את סמכויות הניהול האזרחי ברצועת עזה לידי הוועדה המוצעת, אשר תורכב ממומחים שאינם מזוהים עם אף ארגון פוליטי.

דובר חמאס, חאזם קאסם, אמר כי התנועה רואה בהקמת הוועדה "אינטרס פלסטיני עליון" וקרא לארגונים לגלות אחריות כדי להגיע להבנות באשר ליום שאחרי.