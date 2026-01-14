שלושה גורמים דיפלומטיים מסרו היום (רביעי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי אנשי צוות בבסיס האמריקני אל-עודייד שבקטאר נדרשו לעזוב אותו עד סוף היו.

אל-עודייד נחשב לבסיס האמריקני המרכזי והגדול ביותר במזרח התיכון, וכ-10,000 חיילים שוהים בו דרך קבע.

במקביל לדיווח על הפינוי, דווח כי מטוס 'כנף ציון' הישראלי המריא מבסיס נבטים. גורמים בישראל הבהירו כי מדובר בטיסת תחזוקה ואימון מתוכננת מראש, ולא באירוע חריג או יוצא דופן.

המתיחות באזור גוברת, לאחר שמשמרות המהפכה באיראן הודיעו כי הם נמצאים ברמת הכוננות הגבוהה ביותר לקראת אפשרות של תקיפה.

בהודעה שפורסמה נמסר בנוסף כי מאז חודש יוני האחרון גדל מלאי הטילים שבידי טהראן, כחלק מהיערכות לתרחישים ביטחוניים.

גורם איראני בכיר מסר לרויטרס כי טהרן הזהירה את מדינות האזור, בהן סעודיה, איחוד האמירויות וטורקיה, כי תראה בבסיסי ארה"ב שבשטחן יעד לתקיפה במקרה של פעולה צבאית אמריקנית נגד המשטר בעקבות ההפגנות ברחבי איראן.

מהומות באיראן Reuters

מוקדם יותר שני גורמים אירופיים מסרו ל"וושינגטון פוסט" כי מדינותיהם קיבלו בקשות מהממשל האמריקני לשיתוף מודיעין בנוגע למטרות אפשריות בתוך איראן.

אחד מהם ציין כי "אין אינדיקציות לכך שהנשיא טראמפ מתכוון לתקוף מתקני גרעין. הסבירות הגבוהה יותר היא שיפעל נגד הנהגת הגופים המעורבים בדיכוי ההפגנות".

לפי הדיווח, המועצה לביטחון לאומי של ארה"ב התכנסה אתמול ללא נוכחותו של הנשיא טראמפ, במטרה להכין עבורו חלופות פעולה.

גורם אירופי נוסף העריך כי ההנהגה האיראנית מבינה שטראמפ עשוי לספוג ביקורת פנימית מתנועת MAGA אם ינקוט פעולה צבאית, ולכן מציעה משא ומתן כדי למשוך זמן.