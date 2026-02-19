בוושינגטון נפתח אחר הצהריים (חמישי) הכינוס הראשון של "מועצת השלום" - הגוף הבינלאומי שהקים הנשיא דונלד טראמפ במטרה לפקח על עתידה של רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה. בכינוס משתתפים נציגים מ-46 מדינות ומהאיחוד האירופי.

את מדינת ישראל מייצג בכינוס שר החוץ, גדעון סער, שהגיע לוושינגטון במקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך צילום התמונה הקבוצתית השר סער נראה עומד בסמיכות לראש הממשלה ושר החוץ של קטאר, מוחמד אל-ת'אני.

טראמפ פנה בנאומו לראש ממשלת קטאר ואמר: "אתם לא רעים. עזרתם כל כך הרבה. אתם בעלי ברית כל כך טובים".

הוא הוסיף כי מתקיימות שיחות טובות עם איראן אך הדגיש כי "אם לא תהיה עסקה יהיו דברים רעים".

במסגרת הכינוס, יציג טראמפ צעדים מעשיים ודרמטיים לייצוב האזו, בין היתר הכרזה על שליחת אלפי חיילים אמריקנים שייקחו חלק ב"כוח הייצוב הבינלאומי" שיפעל ברצועת עזה.

הנשיא צפוי להודיע על תשלום ראשוני של המדינות החברות במועצה לצורך שיקום הרצועה, בסך כולל של 5 מיליארד דולר.

המועצה נועדה להוות את הגוף המפקח העליון שיוודא את פירוז הרצועה מנשק במקביל למאמצי הבינוי והסיוע ההומניטרי הנרחבים המתוכננים.