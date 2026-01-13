תצפיות צה"ל זיהו הערב (שלישי) שישה מחבלים חמושים שנעו במרחב מערב רפיח, סמוך לכוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה.

כוחות טנקים הוזנקו למקום ופתחו באש לעבר המחבלים. אחד מהם ירה לעבר הכוחות, והחלו חילופי אש שכללו גם תקיפות אוויריות במרחב. שני לוחמים נפצעו קל.

המחבלים זוהו בשעה שיצאו מפיר מנהרה. על פי ההערכות, חלק מהמחבלים הצליחו לברוח חזרה אל תוך המנהרה.

עד כה חוסלו שניים מהמחבלים. הכוחות ממשיכים בסריקות בשטח אחר יתר המעורבים, והאירוע עדיין מתנהל בשעה זו.

בצה"ל מדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

גורם ביטחוני התייחס להפרת הפסקת האש ואמר כי "נגיב בחומרה להפרה הבוטה של חמאס".