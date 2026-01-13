4 נעצרו "על חם" דוברות המשטרה

המשטרה עצרה הערב (שלישי) ארבעה חשודים, בהם שני קטינים, לאחר שנתפסו "על חם" בעת שפרצו לאוטובוס אוהדי הפועל ירושלים במהלך משחק גביע המדינה באצטדיון טרנר בבאר שבע.

במסגרת היערכות המשטרה לאבטחת המשחק בין הפועל באר שבע להפועל ירושלים, פעלו עשרות שוטרים, סדרנים ומתנדבי איחוד הצלה בשטח האצטדיון ובסביבתו.

במהלך המשחק זיהה כאמור צוות בילוש של תחנת באר שבע ארבעה חשודים כשהם פורצים אל אוטובוס אוהדי הפועל ירושלים. השוטרים עצרו את החשודים במקום, כשברשותם נתפסו כרטיסי אשראי החשודים כגנובים, ובחזקתו של אחד הקטינים נמצאה סכין.

החשודים, תושבי באר שבע, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר.

מהמשטרה נמסר כי "בשעה זו מסתיימת יציאת האוהדים מתחומי האצטדיון ופיזורם. כוחות המשטרה ממשיכים גם כעת בפריסה ברחובות ובכבישים הסמוכים, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע אירועי חיכוך ואלימות".