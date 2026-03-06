פצצות מצרר - סכנת חיים ממשית דוברות המשטרה

במשטרה מזהירים מפני סכנה חמורה בעקבות נפילת פצצת מצרר שאותרה מוקדם יותר השבוע בתחומי מחוז צפון.

במשטרה מדגישים כי בשונה מרקטה רגילה, פצצת מצרר מפזרת בשטח מספר רב של פצצונות קטנות, המהוות איום על פני שטח נרחב ועלולות לסכן חיי אדם.

עוד נמסר כי רבות מהפצצונות נותרות בשטח במצב "נפל", והן רגישות במיוחד למגע, תזוזה או טלטול העלולים לגרום להפעלתן באופן מיידי.

במשטרה קוראים לציבור שלא להתקרב ולא לגעת בחפצים חשודים הדומים לפצצונות. במקרה של זיהוי חפץ כזה יש להתרחק מהמקום, להרחיק סקרנים ולדווח מיד למוקד 100 של המשטרה.

לדברי המשטרה, רק חבלני המשטרה מוסמכים לטפל במטענים מסוג זה, לנטרלם ולזכות את השטח בבטחה. במשטרה הדגישו כי המשמעת האזרחית והישמעות להנחיות החבלנים מצילות חיים.

במסגרת ההסברה פרסמה המשטרה גם סרטון שבו מסביר חבלן מחוז צפון, רס"ב סטס מומנטוב, על הסכנות הטמונות בפצצות המצרר ועל דרכי הפעולה הנדרשות במקרה של איתור חפץ חשוד.