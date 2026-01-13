בג"ץ הודיע הערב (שלישי) על ביטול הדיון שנקבע ליום חמישי הקרוב בעתירות הקוראות להדיח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והורה על קיום הדיון במסגרת הרכב מורחב של חמישה שופטים.

בהחלטה שניתנה על ידי הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטת דפנה ברק-ארז, צוין כי היא ניתנה בעקבות מה שהוגדר כ"כובד משקלן של הטענות" ובהיעדר התייחסות עניינית מצד ראש הממשלה לתשתית העובדתית שהוצגה בעתירות.

בהחלטת בג"ץ נכתב כי "בנסיבות אלו, ובהיעדר התייחסות לגופו של עניין מטעם ראש הממשלה, איננו רואים טעם מעשי בקיום הדיון שנקבע".

לכן, קבעו השופטים כי אין טעם מעשי בקיום הדיון במתכונתו הנוכחית, והורו על קיום דיון בהרכב מורחב של חמישה שופטים - לבקשת בן גביר.

עוד נמסר כי ההרכב המורחב ישקול את האפשרות להוציא צו על תנאי כבר בתחילת חודש פברואר.

מועד חדש לדיון ייקבע עד סוף חודש מרץ, וזהות חברי ההרכב תפורסם בהתאם לאילוצי היומן של בית המשפט. בג"ץ הדגיש כי בשלב זה אין מקום לצרף את הכנסת כמשיבה להליך, אך אם תבקש להצטרף - בקשתה תישקל.

מקורבי בן גביר מסרו: "העובדה שבג"ץ כותב שישקול להוציא צו על תנאי אפילו בלי דיון ובלי שום סמכות, מוכיחה שהשופטים מחפשים משבר חוקתי בכל מחיר".