רשות הטבע והגנים מדווחת היום (שלישי) על תצפית מרגשת ונדירה במיוחד בגן הלאומי ארבל.

לראשונה מזה שלוש שנים, נצפתה ציפור הכָּתְלי - אחת הציפורים המרשימות והנדירות ביותר בישראל, השייכת למשפחת הכותליים ומופיעה בארץ רק בתקופת החורף.

מי שזכתה לתעד את הרגע היא שרית דהן, עובדת השמורה מזה 15 שנה. "יצאתי לסריקת בוקר באתר ואז הסתכלתי לכיוון המצוק וזיהיתי את הציפור עומדת לה שם. זה היה מאוד מרגש לראות אותה! אני כאן כבר 15 שנים וזו הפעם הראשונה שאני בעצמי הצלחתי לראות ולתעד אותה. הפעם האחרונה שמישהו ראה אותה כאן הייתה לפני שלוש שנים".

ד"ר דותן רותם, אקולוג ברשות, הסביר כי מדובר בציפור שחורפת בישראל בעיקר בינואר-פברואר ומגיעה ממצוקי דרום אירופה וטורקיה. "הכתלי או בשמו באנגלית "מטפס הקירות", כשמו כן הוא - חי על קירות ומצוקים אנכיים שם הוא מוצא את טרפו, חרקים קטנים המעופפים על פני המצוקים".

לדבריו, ציפורים אלו נצפו בשנים האחרונות גם במצוק הצינים בעין עבדת, אך הארבל היא אחת מנקודות החורף הקבועות שלהן.

ד"ר דותן רותם תיאר: "הוא מתקדם לאורך המצוק בתעופה או צעידה מהירה. צבע הכנפיים מרהיב ביופיו ולפעמים הוא נראה כמו פרפר ענק המפתיע במעופו. עם פתיחת הכנף נגלים צבעי האפור, הכחול והבורדו ונעלמים כאשר הוא סוגר את כנפיו ונותר מוסווה היטב על המצוק".

ברשות הטבע והגנים קוראים לציבור לבוא ולהתרשם מהתופעה הנדירה.