תיעוד הירי לעבר הנער דוברות המשטרה

היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה הודיעה היום (רביעי) על פענוח רצח הנער נביל ספיה, בן 15, שנורה למוות בכפר יאסיף בסוף חודש נובמבר.

לפי הודעת המשטרה, באותו ערב התקבל דיווח על ירי שבוצע לעבר רכב חונה בכפר. כתוצאה מהירי נפגע הנער באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו.

מהחקירה עולה כי החשוד, תושב אבו סנאן בן 23, הגיע למקום רכוב על אופנוע יחד עם אדם נוסף, וביצע ירי לעבר הרכב. ברכב ישב הנער - שלא היה היעד לחיסול, אלא בן משפחתו שישב עמו ברכב.

לפי המשטרה, הנער פגש במקרה את קרוב משפחתו ועלה לרכבו, זמן קצר לפני שהחשוד פתח בירי. בכך הפך לקורבן נוסף לסכסוכי הדמים בחברה הערבית.

חוקרי ימ"ר חוף הצליחו במהלך חקירה אינטנסיבית לזהות את החשוד, פשטו על דירתו, עצרו אותו והביאו להארכת מעצרו.

עם סיום פעולות החקירה, גובשה תשתית ראייתית נגד החשוד, והוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בליווי בקשה למעצר עד תום ההליכים.