הוועדה הארצית של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, בשיתוף ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, הודיעה הערב על הקמת מטה החירום הארצי למאבק בפשיעה.

מטרת המהלך היא לארגן ולהרחיב את פעולות המחאה העממיות נגד הפשיעה בכל היישובים הערביים בישראל.

בהודעה שפורסמה נמסר כי הקמת המטה נועדה גם לחבר את החברה היהודית למאבק, מתוך תפיסה שהפגיעה בביטחון האישי חוצה מגזרים ונוגעת לכלל אזרחי המדינה.

בין היעדים המרכזיים שהוצגו: הפעלת לחץ על המשטרה למלא את חובתה בהגנה על התושבים, בפענוח פשעים, באיסוף נשק בלתי חוקי ובפירוק ארגוני פשיעה.

בנוסף, נדרש מהממשלה ליישם החלטות קיימות בתחום המאבק בפשיעה ולטפל בפערים חברתיים-כלכליים המוגדרים כקרקע המזינה את תופעת האלימות.

יוסוף סאלם, חבר מטה החירום הארצי למאבק בפשיעה, אמר לאתר "אל-ג’רמק" כי הפעילות מתואמת בין ועדת המעקב העליונה לוועדה הארצית של ראשי הרשויות המקומיות, במטרה לאחד ולרכז את המחאות והתהליכים בכל היישובים הערביים.