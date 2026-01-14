האזהרה של הרצוג בישיבת מקור חיים אבי קנר, מקליט: גדעון ארנולד

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר (רביעי) בישיבה התיכונית "מקור חיים" שבגוש עציון, בראשות הרב דב זינגר.

במהלך ביקורו שוחח עם תלמידי הישיבה, ענה לשאלותיהם ונפגש עם תלמידים ששכלו את אחיהם.

במהלך המפגש התייחס הנשיא לוויכוח הציבורי סביב מערכת המשפט ואמר, "אנחנו צריכים לדעת שבלי מערכת המשפט לא נוכל להתקיים כחברה וכמדינה. ואני אומר זאת דווקא משום שיש ויכוח. הויכוח אינו נוגע לעצם הצורך במערכת משפט, אלא לגבולות הגזרה של מערכת המשפט. אך לעיתים הוא חורג מגבולות הטעם הטוב".

עוד הוסיף, "לא ייתכן שמישהו יחשוב שלא לציית לפסק דין של בית משפט. כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דין - מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד".

הנשיא חידד את עמדתו ברקע מכתבם של ראשי הקואליציה אתמול: "וזה בלתי נתפס שזה קורה עדיין, בוודאי כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ובוודאי אחרי סיוט של מלחמה קשה לכולנו. להתווכח - בוודאי שכן. להתווכח על גבולות הגזרה של מערכת המשפט ובית המשפט העליון - בוודאי שכן, זה לגיטימי, זה ויכוח. אבל לחשוב שלא ניתן או שאסור לציית לבית המשפט, או לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה".

בהמשך דבריו התייחס הרצוג לעקרון הפרדת הרשויות והזהיר מפני ערעור יסודות המשטר הדמוקרטי: "כדי לקיים מדינה מתוקנת דרושות שלוש רשויות מתפקדות ופועלות. אם אנחנו רוצים מערכת משפט עצמאית ובריאה עלינו לכבד אותה. ולכן העניין הוא עמוק הרבה יותר".

הנשיא הביא דוגמה ואמר, "אתה לא יכול להעלים רשות אחת ולהגיד אני מעלים את הרשות השופטת. הרי כל אחד מכם ישכור דירה, ואם יהיה לכם ריב עם בעל הבית והוא יתעמר בכם תרצו ללכת לבית משפט כדי לקבל סעד. ואם יש לכם ויכוח בתחום אחר, גם אז תרצו ללכת לשופט או לשופטת כדי לקבל סעד, ותרצו מערכת משפט עצמאית ובריאה".

לסיום הדגיש, "אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר. לא להגיע לשם ולא לדבר על כך. ויכוח, כן, ויכוח הוא לגיטימי. אבל חלילה וחס שנטיל ספק ביכולת שלנו לכבד פסקי דין".

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ