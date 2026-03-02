הרצוג ולוחמי יחידת דובדבן במסר מיוחד לילדי ישראל דוברות

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע הערב (שני) לביקור בבסיס יחידת דובדבן. במהלך הביקור קרא יחד עם הלוחמים את מגילת אסתר, כאות הוקרה לפועלם וכסמל לחוסן ולניצחון הרוח.

במהלך הסיור הוצגו בפני הנשיא היכולות והאמצעים המבצעיים של היחידה, ולאחר מכן קיים שיח פתוח עם הלוחמים והמפקדים על חשיבות השליחות והערבות ההדדית.

"אתם יחידה מדהימה, ותודה רבה לכם בשם כל עם ישראל", אמר הנשיא. "הסתכלתי עליכם וראיתי את הפעילות שלכם - אני חייב לומר, כמו שאני אומר לכל יחידות צה"ל, אשרי העם שאלו הם בניו ובנותיו - אתם עושים עבודה שהיא חיונית, אתם מצילים חיים ממש, פשוטו כמשמעו".

בהמשך הוסיף, "אתם נלחמים בטרור וממגרים אותו. אתם מונעים אסונות עצומים. אני מאחל לכם שרק תצליחו, תצאו בשלום ותשובו בשלום. השם ישמור את צאתכם ובואכם, ושנדע כולנו הישגים ובשורות טובות במערכה הכבדה הזו, ושנוכל להביא לעם ישראל שקט ובטחה".

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ

צילום: חיים צח/לע״מ