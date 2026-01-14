מספר רופאים בבתי חולים בטהרן התראיינו בחשאי ל"גרדיאן" הבריטי וסיפרו כי צוותי בתי החולים קורסים מרוב עומס פצועים, וכי מרבית הפצועים סובלים מפצעי ירי בעיניהם ובראשם.

רופא עיניים באחד מבתי החולים בטהרן סיפר ל"גרדיאן" כי תיעד מעל 400 פגיעות מירי בעיניים בבית החולים בו הוא מטפל, בעוד רופאים אחרים אישרו כי המפגינים נורו באופן מכוון בעיניים ובראש.

"כוחות הביטחון יורים במכוון בראש ובעיניים. הם רוצים לפגוע בראש ובעיניים כדי שהמפגינים לא יוכלו לראות יותר. הם עשו את אותו הדבר בשנת 2022. רבים מהמטופלים איבדו את עיניהם לתמיד. הם יורים במכוון לעיניים ועל מנת להרוג. מגופו של אחד המפגינים הוצאנו 20 כדורים", סיפר הרופא בטהרן.

רופא אחר סיפר ל"גרדיאן" כי הצוותים בבתי החולים קורסים כי אין מספיק ציוד ומנות דם על מנת לטפל בזרם הפצועים המגיע לבתי החולים בעיר. "זה כמו בסרטי מלחמה שבהם רואים את החיילים הפצועים מטופלים בשטח פתוח. אין לנו דם, אין לנו מספיק אספקה ​​רפואית. זה כמו אזור מלחמה".

אחד מעמיתיו פירט כיצד טיפל במפגינים פצועים על הקרקע בשטח פתוח ובטמפרטורות מקפיאות, עקב חוסר מקום במחלקות בית החולים. הרופאים סיפרו כי כיבוי רשתות האינטרנט והתקשורת מקשות מאוד על עבודתם, וכי אנשי כוחות הביטחון מגיעים גם אל בתי החולים על מנת לעצור מפגינים פצועים.

"עמיתיי נמצאים במצוקה מאוד קשה. הם עייפים ומבוהלים. הם פורצים בבכי. אחד הרופאים נפצע בדרכו לבית החולים, לאחר שנורה על ידי הרשויות", סיפר הרופא.