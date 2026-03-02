תקיפות חיל האוויר באיראן דובר צה"ל

צה"ל עדכן הבוקר (שני) כי חיל האוויר ממשיך לתקוף ברחבי איראן ולסכל משגרים. במסגרת ההודעה פורסם תיעוד מהתקיפות שבוצעו בשטח המדינה.

בנוסף, צירף דובר צה"ל תיעוד של נחיתת מטוסי חיל האוויר בסיום התקיפות בטהרן.

התיעודים הישראליים מתחברים לתיעודים שפרסם הלילה צבא ארה"ב על השמדת כטב"מים ומטוס קרב איראני. הסרטונים מציגים תקיפות מדויקות על מטוס קרב וכלי טיס בלתי מאוישים איראניים.

המטוסים נוחים בשלום דובר צה"ל

בתוך כך, בתקשורת הערבית דווח הבוקר על הפצצות בבחריין, בבסיס האמריקני עיסה, וכן נמסר כי כטב"ם איראני פגע הלילה במלון במדינה וגרם לנזק.

גם בעיראק דווח על שורת תקיפות מהאוויר נגד יעדים ובסיסים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה.

הבוקר התרסק מטוס קרב אמריקני בכווית, לאחר שלפי דיווחים ראשוניים ספג "אש ידידותית".

הטייס פלט את עצמו מהמטוס מסוג F15 וירד לקרקע באמצעות מצנח, והנסיבות נבדקות.

תושבים מקומיים שהגיעו למקום סייעו לטייס והעבירו אותו לידי כוחות הביטחון המקומיים. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים באשר לרקע או לגורמים המעורבים.