אלבום בכורה לשלישיית המוזיקאים The D-One Project יוצא השבוע לאור.

האלבום כולל 11 רצועות המגישות פרשנות עכשווית לשירה היהודית התימנית, תוך עיבוד מחודש לפיוטים של רבי שלום שבזי ורבי שלמה אבן גבירול.

מאחורי ההרכב עומדים שלושה מוזיקאים: אמיתי אריכא - זמר ומלחין, שהשפעותיו נטועות בבית הכנסת של סבו בחדרה, שם נחשף לראשונה לשירה התימנית.

ירדן ארז - המפיק המוזיקלי של הפרויקט, מלחין ונגן רב-כלי ואיתמר גוטמן - מתופף ונגן כלי הקשה המתמחה במקצבים אפריקאיים.

לדברי חברי ההרכב, תהליך העבודה על האלבום נמשך שנים, ועבר גלגולים רבים עד שהתייצב על הצליל המזוהה של הפרויקט.

הם מציינים כי המטרה הייתה ליצור חיבור מוזיקלי בין טקסטים עתיקים לבין שפה מוזיקלית שמדברת גם לקהל עכשווי.