איראן סגרה הלילה (חמישי) את המרחב האווירי שלה לכל הטיסות, למעט טיסות בינלאומיות אל המדינה וממנה שקיבלו אישור לכך.

במקביל דווח בעיראק כי מטוסי קרב נשמעו באזור כירכוכ שבמרכז המדינה.

משרד החוץ הבריטי פרסם אזהרת מסע לישראל והמליץ לאזרחי הממלכה להימנע מכל נסיעה למדינה.

בהודעה צוין כי "קיים סיכון מוגבר למתיחות אזורית. הסלמה עלולה להוביל לשיבושי נסיעה והשפעות בלתי צפויות".

גם שגרירות ארה"ב בירושלים פרסמה אזהרת מסע לישראל וכתבה: "בשל המתיחות - אזרחי ארה"ב צריכים לבחון מחדש את תוכניות הנסיעה שלהם בישראל או אליה ולקבל החלטות מתאימות".

מוקדם יותר נשא נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נאום בבית הלבן שבו התייחס למצב באיראן.

"נאמר לנו שההרג באיראן נפסק ושלא מתכננים להוציא מפגינים להורג. אם נגלה שזה ממשיך הדבר יכעיס אותנו מאוד", הזהיר טראמפ.

הוא שב והדגיש: "הגיע אלי מידע שנגמרו ההוצאות להורג. הייתה אמורה להיות אחת כזו היום והיא לא התרחשה".

רשת "סקיי ניוז" דיווחה כי לא בוצעה ההוצאה להורג של המפגין הראשון שהיה אמור לעמוד לדין, ארפן סולטני.

בתוך כך, גורמים ישראלים מעריכים כי הפעולה האמריקנית באיראן תבוצע בימים הקרובים וכי מתקפה כזו תוביל בהכרח לשינוי בהוראות פיקוד העורף לציבור.

בינתיים, על רקע המתיחות, מדינות המפרץ נערכות להגן על עצמן במקרה של תקיפה מצד ארה"ב כלפי המשטר בטהרן.

בכאן חדשות דווח כי על פי ההערכות בישראל, הפעולה האמריקנית עשויה להיות פעולה שמשלבת אמצעי סייבר ותקיפה צבאית.

מערכת הביטחון הישראלית העלתה דריכות וכוננות לקראת השלכות אפשריות של תקיפה כזאת, כשאתמול ישיבת הקבינט אף הופסקה באמצע בשל נאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בישראל הבהירו לארה"ב כי הם מצפים לקבל התראה של לפחות כמה שעות לפני שהתקיפה תצא אל הפועל.