מדד המחירים לצרכן נותר בחודש דצמבר 2025 ללא שינוי בהשוואה לחודש נובמבר, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ההלבשה (1.0%), ירקות ופירות טריים (0.9%), דיור ותחבורה (0.7% כל אחד).

מנגד, נרשמו ירידות בסעיפי תרבות ובידור (2.6%-), מזון (0.8%-), ריהוט וציוד לבית (0.6%-) ובריאות (0.4%-).

במקביל, נרשמה עלייה משמעותית בשכר הדירה. עבור שוכרים שחידשו חוזה, חלה עלייה של 3.0%. עבור שוכרים חדשים - כלומר, דירות במדגם שבהן הייתה תחלופת שוכר - חלה עלייה של 4.6%.

בלמ"ס מדגישים כי מאחר שרוב החוזים אינם כוללים הצמדה למדד, שיעורי השינוי נמדדים רק בעת חידוש חוזה או תחלופה - ולכן הם משקפים בקירוב את שיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה.