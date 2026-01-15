מועמד ש"ס הרב יצחק רפאל אבוחצירא נבחר היום (חמישי) לכהן כרב העיר רמלה.

הבחירות התקיימו בהתאם לחוק בהשתתפות הגוף הבוחר, שכלל נציגי מועצת העיר, נציגי ציבור ונציגי הרבנות הראשית, בראשות השופטת בדימוס שרה פריש.

הרב אבוחצירא הוא ממשיך דרכם של אביו, הרב יחיאל אבוחצירא, וסבו, הרב יצחק אבוחצירא זצ"ל (הבאבא חאקי), אשר שימשו בעבר כרבני העיר.

בעשורים האחרונים עסק הרב אבוחצירא בעשייה רבנית וחינוכית, חיזוק הקהילות, ליווי משפחות וקידום שירותי דת נגישים ומחברים.

ראש העיר מיכאל וידל בירך על הבחירה ואמר כי "רבנות העיר היא שותפה מרכזית לחיזוק הערכים, הקהילה והלכידות העירונית, ועיריית רמלה תפעל בשיתוף פעולה מלא למען כלל התושבים".