מרבית אזרחי ארה"ב אינם מסכימים עם מדיניות הנשיא טראמפ בנושאים שעלו לכותרות בשבועות האחרונים, בהם ההפגנות באיראן והרצון של הנשיא לספח את גרינלנד לארה"ב.

סוכנות הידיעות רויטרס ערכה סקר בשיתוף מכון מחקרי דעת הקהל Ipsos בשורת נושאים הנמצאים על סדר היום העולמי.

"האם אתה מסכים או מתנגד לדרך בה מנהל הנשיא טראמפ את נושא איראן?", הייתה אחת השאלות בסקר. 33 אחוזים אמרו כי "הם מסכימים עם מדיניות הנשיא", לעומת 43 אחוזים שמתנגדים לה. 22 אחוזים ענו כי "אינם יודעים", ועוד 2 אחוזים העדיפו שלא לענות על השאלה.

על השאלה "האם אתה סבור כי גרינלנד היא טריטוריה חשובה אסטרטגית לאינטרסים של ארה"ב או לא?", ענו 33 אחוזים כי "גרינלנד חשובה לאינטרסים של ארה"ב", לעומת 32 אחוזים שחשבו כי "גרינלנד אינה חשובה לארה"ב". עוד 35 אחוזים טענו כי "אינם יודעים".

שאלה נוספת הייתה "האם אתה סבור כי זה יהיה רעיון טוב או גרוע שארה"ב תפעיל כוח צבאי על מנת לספח את גרינלנד?".

רק 4 אחוזים תמכו בהפעלת כוח צבאי לכיבוש גרינלנד, לעומת 71 אחוזים שטענו כי "מדובר ברעיון רע". 24 אחוזים לא היו בטוחים.

משתתפי הסקר גם נשאלו על דעתם לגבי הרצון של הנשיא טראמפ להפעיל כוח צבאי מסביב לעולם, והאם זה מחזק או מחליש את מעמדה של ארה"ב בעולם.

52 אחוזים טענו כי "השימוש הצבאי מחליש את מעמדה של ארה"ב", לעומת 43 אחוזים שסברו כי מעמדה של ארה"ב מתחזק בעקבות השימוש בצבא. 5 אחוזים היו ללא דעה.

שאלה נוספת הייתה "עד כמה אתם מרוצים מתפקודו של הנשיא טראמפ?". 41 אחוזים טענו כי "הם מרוצים ממדיניות הנשיא", לעומת 57 אחוזים שהתנגדו למדיניות טראמפ. 2 אחוזים נותרו ללא דעה.