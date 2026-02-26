סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר הלילה (חמישי) כי לוושינגטון יש ראיות לכך שאיראן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה.

הוא הדגיש כי הנשיא דונלד טראמפ מעדיף פתרון דיפלומטי עם איראן, אך יש לו אפשרויות נוספות אם הנתיב הזה ייכשל.

"העיקרון מאוד פשוט, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. אם הם ינסו לשקם את תוכנית הגרעין שלהם, זה יוצר בעיות עבורנו. למעשה, יש לנו ראיות לכך שהם ניסו לעשות בדיוק את זה. אז הנשיא שולח את השליחים שלו כדי לנסות לטפל בבעיה הזו", אמר ואנס.

הוא הוסיף: "כפי שהנשיא אמר פעמים רבות, הוא רוצה לפתור את הסוגיה הזו בצורה דיפלומטית, אך כמובן שלנשיא יש גם אפשרויות אחרות".

טראמפ אמר דברים דומים בנאום מצב האומה שלו בלילה שבין שלישי לרביעי. הנשיא הזכיר בדבריו את מבצע "פטיש חצות" שבו הפציצה ארה"ב את מתקני הגרעין באיראן במהלך מלחמת 12 הימים ביוני אשתקד.

הוא הוסיף כי אחרי אותו מבצע האיראנים "הוזהרו שלא לנסות בעתיד לשקם את תוכנית הנשק שלהם, ובפרט את הנשק הגרעיני. ובכל זאת הם ממשיכים להתחיל הכול מחדש. מחקנו את זה, והם רוצים להתחיל שוב, וברגע זה הם שוב רודפים אחר שאיפותיהם האפלות. אנחנו נמצאים איתם במשא ומתן. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לא שמענו את מילות הקסם: 'לעולם לא יהיה לנו נשק גרעיני'".

טראמפ הוסיף: "ההעדפה שלי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה, אבל דבר אחד בטוח, לעולם לא אתיר למממנת הטרור מספר אחת בעולם, והם כאלה בפער גדול, להחזיק בנשק גרעיני, אי אפשר לתת לזה לקרות. אף אומה לא צריכה לפקפק בנחישות שלנו, יש לנו את הצבא החזק בעולם. אני שיקמתי אותו. אישרתי תקציב הגנה של טריליון דולר כי אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיות חזקים. זה נקרא שלום מתוך עוצמה - וזה מאוד יעיל".