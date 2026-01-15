סקר חדשות 12 השבועי שפורסם הערב (חמישי) מעלה כי אילו הבחירות היו מתקיימות היום, הליכוד הייתה המפלגה הגדולה בכנסת עם 26 מנדטים - עלייה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם. מיד אחריה נמצאת מפלגתו של נפתלי בנט עם 22 מנדטים, גם היא בעלייה של מנדט.

אחריהן מדורגות מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 12 מנדטים, ויש עתיד בראשות יאיר לפיד עם 9 מנדטים - שתיהן ללא שינוי מהסקר הקודם.

עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר התחזקה במנדט נוסף ומגיעה ל-9 מושבים. גם יהדות התורה עלתה במנדט ועומדת על 8 מנדטים. ש"ס, ישראל ביתנו וישר! נותרו עם 8 מנדטים כל אחת, ללא שינוי.

בזירה הערבית, חד"ש-תע"ל והרשימה הערבית המשותפת קיבלו 5 מנדטים כל אחת - בדומה לסקר הקודם. מנגד, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ירדה שוב אל מתחת לאחוז החסימה, לאחר שבשבוע שעבר עברה אותו עם 4 מנדטים.

מפלגות נוספות שלא עברו את אחוז החסימה הן כחול לבן בראשות בני גנץ עם 2.4%, בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 1.7%, ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל עם 1.4%.

לפי נתוני הסקר, המפלגות הציוניות באופוזיציה התחזקו במנדט ומגיעות ל-59 מושבים, בעוד גוש הקואליציה נחלש ל-51 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות יחד ב-10 מושבים.

המשמעות: גם בסקר הנוכחי אין לאף אחד מהגושים יכולת להקים ממשלה ללא מעבר מפלגות בין הגושים או צירוף של מפלגות ערביות.