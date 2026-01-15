חתונת אביה לובר ללא קרדיט

אביה, אלמנתו של סמ"ר במילואים אלישע יהונתן לובר ז"ל, שנפל לפני כשנתיים ברצועת עזה, נישאה הערב (חמישי) ליהושע גילביץ, עמו התארסה לפני כחודש.

אביה היא בתו של ראש ישיבת טפחות, הרב אייל גריינר. חודשים ספורים לאחר נפילתו של יהונתן נולד בנם השני, אמציה.

חגי לובר, אביו של יהונתן ז"ל, פרסם הבוקר דברים אישיים ומרגשים לקראת החתונה. בדבריו כתב: "היום בחתונת אשתך, נתרחץ ונתקשט, ונלבש אותו בגד חגיגי. וניסע כמו אז, כל המשפחה, לחתונה".

בהמשך כתב, "וניכנס לאולם מוכר ערוך בפרחים ונלחץ שוב ידיים למכרים ולזרים ונאמר, בשגרת לשון, 'מזל טוב' מאה פעמים".

עוד הוסיף לובר, "ונעמוד שנית ליד כיסא הכלה. ונשיר בעל פה אותו שיר כיסופים, כשראשה, העטור במטפחת לבנה, יתעטף בהינומה. ובחופה ינוגן אותו ניגון. ואותו סיבוב תסובב הכלה. ושוב 'הרי את מקודשת'. וטבעת תתווסף על אצבעה. והכוס תישבר, בהתאמה לליבנו, ויחד עם בננו שבחופת שמיים, ננגן 'אם אשכחך ירושלים'".

בסיום דבריו כתב, "והכל חדש והכל כמו שהיה. ושמחה גדולה. וירושלים נבנית, ואיתה משפחה חדשה. ויש בעל לאלמנה. ואב ליתומים. ותקומה לאומה. וגבוה גבוה מעל דמעותינו ומעל ליבנו שנקרע, אתה מרחף, ומחייך חיוך חרישי, ולוחש בקול ברור וצלול, 'מזל טוב לך אשתי'".