הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גראהם הודיע הערב (חמישי) כי יגיע לביקור בישראל ויפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו וצוותו, זאת לדבריו "בתקופה קריטית בהיסטוריה של המזרח התיכון".

בפוסט שפרסם ברשת X, כתב גראהם כי מטרת הביקור היא "לבנות על ההזדמנויות ההיסטוריות שנוצרו בעקבות מנהיגותו של הנשיא טראמפ, לעמוד מול הרוע ולתמוך במי שמקריבים למען חירות".

הוא הדגיש כי "הברית בין טראמפ לנתניהו הייתה עד כה אחת השותפויות החזקות בהיסטוריה של יחסי ארה"ב-ישראל, ואני מקווה שהיא תימשך ותניב פירות בעתיד הקרוב".

מוקדם יותר פרסם גראהם פוסט נוסף בו דחה את הדיווחים לפיהם הנשיא טראמפ נסוג מהתקיפה הצבאית נגד איראן בתגובה להרג מפגינים. גראהם ציין כי "כל הכותרות מסוג זה הן דוגמה לדיווח לא מדויק", והוסיף כי "הנסיבות הנוגעות לפעולה הנדרשת נגד המשטר האיראני אינן קשורות כלל לרצונו או לנחישותו של הנשיא טראמפ. שום דבר לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת. להפך, הדברים אינם נכונים".

הדברים נאמרו לאחר פרסום ידיעה ברשת "אל-ג'זירה" בשפה האנגלית, בה דווח כי טראמפ הודיע לאיראן שאין בכוונתו לתקוף, וביקש ממנה להימנע מהתקפות על אינטרסים אמריקניים באזור. על פי הדיווח, את המידע מסר שגריר איראן בפקיסטן.

השגריר האיראני ציין כי המידע נמסר בסביבות השעה 1:00 לפנות בוקר שעון פקיסטן ביום רביעי, ושהנשיא טראמפ ביקש מאיראן להימנע מהתקפות נוספות.

מוקדם יותר, שיתף הנשיא טראמפ כתבה של "פוקס ניוז", בה דווח כי המפגין האיראני ערפאן סולטאני, שנעצר בשבוע שעבר במחאות, לא יישפט למוות, בעקבות אזהרות הנשיא. טראמפ הוסיף וכתב: "אלה חדשות טובות. אני מקווה שימשיכו כך".

בתוך כך פרסמה הלילה (שישי) רשת "פוקס ניוז" כי צבא ארצות הברית מקדם כוחות לאזור המזרח התיכון. על פי הדיווח, לפחות נושאת מטוסים אחת כבר עושה את דרכה לאזור, ונכסי אוויר, יבשה וים נוספים "צפויים לזרום לאזור" בימים ובשבועות הקרובים.

עוד נמסר כי גם יכולות הגנה אווירית נשלחות במטרה לסייע בהגנה על בסיסי צבא ארה"ב ועל מדינת ישראל. מקורות שתוארו בדיווח הגדירו את המהלך כ"הקמת הכוח", ומקור נוסף אמר: "אם הנשיא ילך על פעולה צבאית אז הפעם זה יהיה שונה, התקפי יותר".

