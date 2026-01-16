סיכום סקרי השבוע מלמד על התחזקות עקבית של מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

ההתחזקות מתרחשת על רקע הדיון המשפטי סביב כשירותו של בן גביר לכהן כשר, והדיונים בנושא בבית המשפט העליון.

לפי סקר שפורסם בעיתון מעריב, מפלגת עוצמה יהודית מקבלת 10 מנדטים, אך בתרחיש של הדחת השר בן גביר - עולה כוחה ל-15 מנדטים. מדובר בזינוק דרמטי שמצביע על תגובת נגד ציבורית לניסיון הדחה באמצעות הליכים משפטיים.

גם בסקרים נוספים נרשמה מגמה דומה. סקר של חברת TrendZone צופה למפלגה 10 מנדטים, סקר חדשות 12 מעניק לה 9 מנדטים, וגם סקר שפורסם ב"ישראל היום" מצביע על 9 מנדטים.

ארבעת הסקרים, שנערכו בקרב מדגמים שונים, מצביעים כולם על התחזקות עקבית של השר בן גביר.

בימין טוענים כי הסקרים משקפים תחושת רדיפה מצד גורמים משפטיים, ובראשם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

בעוצמה יהודית רואים במהלך ניסיון מובהק להוציא מן המגרש הפוליטי שר שנבחר כחוק, באמצעות כלים משפטיים ולא בקלפי.

"הנתונים הללו מגיעים על רקע מה שנתפס בקרב תומכי הקואליציה כרדיפה חסרת תקדים מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, וכן קביעת הדיון בעתירות על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית", אמרו גורמים בימין.