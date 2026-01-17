מסמכים שנתפסו במהלך הלחימה ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל חושפים כוונה של ארגון הטרור חמאס לבצע פשיטה על יישובי יהודה ושומרון ויישובי קו התפר.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, המסמכים כוללים התכתבויות ושיחות בין גורמים בארגון, בהם גם בכירים, המעידות על כוונות כלליות לבצע פשיטה.

עם זאת, צוין כי לא מדובר בתוכניות אופרטיביות מפורטות כפי שנחשפו בנוגע לאירועי 7 באוקטובר בעוטף עזה.

בדיווח נאמר כי בעקבות הממצאים, ובמסגרת הפקת הלקחים מאירועי 7 באוקטובר, באגף המודיעין עודכן תרחיש הייחוס כך שתרחיש דומה נבחן גם ביחס ליהודה ושומרון וליישובי קו התפר.

על פי ההערכה שהובאה בדיווח, המצב הביטחוני ביהודה ושומרון מזכיר במאפייניו את המציאות בעוטף עזה בשנים 2000-2001, והודגש כי אם לא יינקטו צעדים לבלימת המגמות, קיים חשש שאירועים דומים לאלה שאירעו בעוטף עזה עלולים להתרחש גם ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר.

מועצת יש"ע הגיבה: "אנו קוראים לרמטכ"ל לחשוף באופן מיידי את המסמכים שנתפסו בידי כוחות צה"ל המעידים על כוונת חמאס לפלוש ליישובי יהודה ושומרון וישובי קו התפר. המסמך ממחיש שמתקפת 7 באוקטובר הייתה חלק מתפיסה רחבה של פשיטה על יישובים ורצח אזרחים בכל רחבי הארץ. מול מציאות כזו אסור לנו לחזור על אותן טעויות. הציבור חייב לדעת את האמת ולראות את התמונה המלאה, אנחנו דורשים מצה"ל פרסום מיידי של המסמך המקורי במלואו".