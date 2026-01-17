נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על קיצור עונשו של יעקב דויטש, תושב ויליאמסבורג בן 60, שהורשע בעבירת צווארון לבן וריצה כשנתיים מתוך עונש של 62 חודשי מאסר.

ההחלטה התקבלה בתום מאמצי שכנוע ממושכים של תומכיו, שטענו כי מדובר בגזר דין לא מידתי.

הפרקליטות הפדרלית ביקשה עונש של 18 חודשי מאסר בלבד, אך בית המשפט גזר על דויטש יותר מפי שלושה - מה שעורר ביקורת ציבורית, במיוחד נוכח העובדה שהעבירה לא הייתה אלימה, לא גרמה לנזק או הפסדים, ולנאשמים נוספים לא נגזר עונש מאסר כלל.

ארגון הסיוע המשפטי "צדק" בירך על הצעד, וכינה אותו "תיקון לעיוות דין ברור". בהודעת הארגון נמסר: "יעקב דויטש ריצה עונש חמור במיוחד בתיק לא אלים, ללא הפסדים - עונש שנגזר עליו פי שלושה ממה שהתובעים עצמם ביקשו", נמסר מהארגון. "הפעולה משיבה את המידתיות, מאחדת משפחה ומאשרת מחדש כי רחמים נותרו עמוד תווך חיוני של הצדק האמריקאי".

"הנשיא טראמפ הדגים שצדק אינו רק עונש, אלא הגינות, אנושיות ונכונות לתקן עוולות ברורות כשהן מתרחשות", נמסר. הארגון הודה גם לאליס ג'ונסון ולמשרד המשפטים האמריקאי על הסיוע בבחינת המקרה.