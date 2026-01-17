שגריר ארצות הברית לשעבר בישראל, דן שפירו, מעריך כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ינסה לחסל את המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי כבר השבוע.

בדברים שפרסם ברשת X, כתב שפירו כי "הערותיו של טראמפ על הצורך בהנהגה חדשה באיראן, וההתגרות חסרת השיקול של חמינאי בטראמפ, מובילים אותי להאמין שהוא ינסה לחסל את המנהיג העליון כבר השבוע".

שפירו ציין כי קבוצת תקיפה של נושאת מטוסים אמריקנית צפויה להגיע למזרח התיכון, מה שיקל על ארצות הברית לבצע תקיפות נרחבות באיראן ולהתמודד עם מתקפות תגובה.

לדבריו, מהלך כזה יאפשר לטראמפ להציג עצמו כמי ששמר אמונים למפגינים האיראנים, ועמד בהבטחתו "להעניש את המשטר על הטבח בהם".

עם זאת, שפירו הדגיש כי גם חיסול של חמינאי לא צפוי להביא לשינוי מיידי של המשטר בטהרן. לדבריו, תרחיש סביר יותר הוא השתלטות של משמרות המהפכה על השלטון, תוך שמירה על אופיו התוקפני והמדכא של המשטר.

לדבריו, "שינוי משטר, כאשר יתרחש, יבוא מהעם האיראני. כדי לתמוך בשאיפתו לחירות יידרש מיקוד מתמשך ואמצעים שאינם צבאיים ברובם".