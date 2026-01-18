קרוב לעשרה מבני ציבור של אונר"א בישראל צפויים להיסגר במהלך החודש הקרוב, לאחר שקיבלו מכתבי התראה לפני ניתוק מים וחשמל.

המכתבים נשלחו מחברת החשמל הישראלית, מחברת החשמל הפלסטינית ומתאגיד המים הירושלמי הגיחון.

המהלך מגיע בעקבות חשיפת ערוץ 7 כי שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, הורה לחברות האנרגיה לפעול להפסקת חיבורי מים וחשמל למתקני אונר"א בישראל. בין המבנים שנכללים במהלך נמצאים מרפאות, בתי ספר, כיתות לימוד ומכוני הכשרה.

בין המתקנים שצפויים להיסגר נמנה המרכז הגדול במעלות דפנה, שלמרות פריצת המשטרה לפני כחודש ממשיך להיות נעול ומאובטח בידי מאבטחים במימון אונר"א, וכן מרכז נוסף בכפר עקב ומבנים נוספים. עוד נמסר כי גם מתקנים המקבלים חשמל מחברת החשמל הפלסטינית ינותקו, לאחר שהובהר כי חברת החשמל הישראלית לא תאפשר העברת חשמל לגופים המוגדרים כתומכי טרור.

על פי החוק, ניתן לנתק מים וחשמל מכל מתקן של אונר"א שבו הארגון הוא שוכר או בעלים הרשום בחשבון. בשלב זה ניתנה לאונר"א תקופה של 15 ימים להגיב למכתבי ההתראה, ובמהלכה לא יבוצע ניתוק אוטומטי.

השר כהן מסר: "אונר"א שימש הלכה למעשה הזרוע הביצועית של החמאס. אנשיו השתתפו בטבח שבעה באוקטובר, והם פועלים באופן קבוע כדי להסית נגד מדינת ישראל. אני מוריד את השאלטר על אונר"א. הנחתי את חברת החשמל, מקורות, ותאגיד הגיחון, לסגור את החשמל והמים לכל מוסדות אונר"א במדינת ישראל".

מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, מסר, "אני מודה לשר אלי כהן. מתקני טרור אמורים להיות סגורים ומולאמים לטובת מדינת ישראל ונפגעי טרור גם אם מסווים את עצמם לארגונים הומניטריים. אונר"א זה גוף טרור שפשוט בחר להתחבאות תחת שם של 'זכויות אדם', נמשיך ונוודא שכל גוף תומך טרור לא משנה איך יסווה את שמו ייסגר על מנעול ובריח".