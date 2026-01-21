הריסת מתחם אונר"א ללא קרדיט

פרסום ראשון: סוכנות הסעד של האו"ם לפליטים פלסטינים (אונר"א) הגישה לבג"ץ בקשה דחופה למתן צו ביניים, שמטרתו למנוע מהרשויות להמשיך בפעולות לפינוי, תפיסת מקרקעין, הריסת מבנים וניתוק תשתיות בשטחי ירושלים המזרחית שבהם פועלת הסוכנות.

בעתירה טוענת אונר"א, באמצעות עורכי הדין מארגון עדאלה, כי החוק החדש להפסקת פעילותה בישראל גורם לפגיעה "חסרת תקדים" בשירותים החיוניים הניתנים לתושבים, ובהם חינוך, בריאות, הכשרה מקצועית ושירותי תברואה.

העתירה שהוגשה לבג"ץ

בבקשה נטען כי צעדי המדינה מיושמים למרות שהעתירה החוקתית שטרם הוכרעה עדיין תלויה ועומדת, וכי לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו לאחר הריסת מבנים וניתוק תשתיות.

בעקבות הגשת הבקשה, הורה בג"ץ למדינה להגיב עד מחר (רביעי) בשעה 15:00. דיון בעתירה המרכזית, שעניינה ביטול החוק כולו או לפחות הגבלת תחולתו, נקבע ליום שישי, 2 בפברואר.

אתמול רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף גורמי אכיפה בהובלת השר איתמר בן גביר, החלה בהריסת מתחם של אונר"א בירושלים. המהלך בוצע לאחר אישור הצעת החוק האוסרת את פעילות הארגון בישראל.

כלי הנדסה כבדים פעלו במתחם בגבעת התחמושת, ותועדו במהלך הריסת מבני המקום.

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שפעלה בשנה האחרונה נגד אונר"א מסרה, "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! מפקדת הטרור של אונר"א בגבעת התחמושת פונתה הבוקר וברגעים אלו נהרסת לפני כניסתה של מדינת ישראל לשטח. זה קורה בעקבות החוקים שיזמתי לסילוק אונר"א מישראל. ובא לציון גואל!"

קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו הי"ד שנחטף על ידי פעיל אונר"א וחבר פורום-תקווה, מסר: "סגירת מעגל עבורי ועבור משפחתי. יונתי שלנו נחטף באכזריות על ידי פעיל אונר"א מתועב, ובמשך תקופה ארוכה לא יכולנו לחיות בשקט עד שהבאנו אותו לקבר ישראל. סוף סוף הצדק נעשה: משרדי אונר"א בירושלים נהרסו כליל. אונר"א היא מחוץ לחוק והיא מחוץ למדינת ישראל. אני מודה לכל מי שסייע ודחף לקידום החוק שאפשר את ההריסה הזו, ומקווה שלא נראה עוד את אונר"א במדינת ישראל".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר: "זה יום היסטורי, זה יום חג וזה יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן, זה מה שיעשה לכל תומך טרור".