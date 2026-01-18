האספה הבוחרת של רב העיר תל אביב-יפו צפויה להשלים את עבודתה בקרוב ולהכריז על זהות המנהיג הרוחני הבא של העיר.

עם זאת, עוד טרם נדונו מועמדים ספציפיים, כבר מתנהל מאבק ציבורי סביב אופיו ותפיסתו הערכית של הרב שייבחר.

בפנייה רשמית שנשלחה לראש העיר רון חולדאי ולחברי מועצת העיר, קוראת עו"ד בתיה כהנא דרור - מייסדת תנועת "תדע כל אם - אמהות ללוחמים" - להשפיע על אופי המינוי ולתמוך בבחירת רב ציוני-דתי אשר שירת בצה"ל ומחובר להוויה הלאומית.

כהנא דרור, המגדירה עצמה כאישה דתייה הרואה בשירות צבאי חובה מוסרית, כתבה: "אני מצפה כי רב העיר תל אביב-יפו יהיה אדם המגלם תפיסה זו הלכה למעשה - רב ציוני-דתי, אשר נשא בעול השירות הצבאי ורואה בהגנה על עם ישראל מצווה מרכזית".

לדבריה, "תל אביב איננה עוד רשות מקומית - היא סמל לריבונות יהודית". היא מדגישה כי בחירת רב ששירת בצבא אינה רק סמלית אלא מהווה הצהרה ערכית ביחס לשותפות בנטל ולממלכתיות.

היא מציינת את תפיסת עולמה של מפלגת "ישראל ביתנו", השואפת למינוי רבנים ציוניים שיחזקו את מוסד הרבנות ברוח ממלכתית ומאחדת. היא מזכירה את דמויותיהם של הרב יצחק אייזיק הרצוג והרב שלמה גורן זצ"ל, ששימשו גשר בין המגזרים.

בסיום מכתבה קראה לראש העיר חולדאי לפעול בעוצמה במסגרת האספה הבוחרת: "ההכרעה על זהות הרב היא הזדמנות ממשית לעצב את דמותה הערכית של הרבנות העירונית לשנים הבאות".