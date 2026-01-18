במסע חיפושים שנערך בבית העלמין היהודי הנטוש שבעיירה איליג שבמרוקו, אותרו לאחרונה חמישה קברי צדיקים מבני משפחות הרבנים אלחרר ושריקי - משפחות המיוחסות שושלתית לדורות של תלמידי חכמים, ועד לרב שלמה אלקבץ, מחבר הפיוט הידוע "לכה דודי".

בית העלמין, שהיה נטוש במשך עשרות שנים, מרוחק מהעיירה עצמה, ושימש בעבר מקום קבורתם של חכמי קהילת איליג.

במסגרת עבודת שטח מקיפה, אותרו הקברים של הרב שלמה שריקי ורעייתו טאנא, לצד קבריהם של רחל, רעיית הרב מכלוף אלחרר, בתם זוהרא ונכדם, הרב מכלוף שריקי.

בין הקברים שנחשפו נמצא גם קברו של הרב שלמה שריקי, שנפטר לפני 102 שנים. לפי מסורת משפחתית, נהג הרב להתענות שבעה ימים ולילות רצופים בימי השובבי"ם - תענית הפסקה ממוצאי שבת ועד השבת שלאחריה - דבר שנחשב למעלה מדרך הטבע.

לצדו נתגלה קברה של רעייתו טאנא, שהייתה גם אחותו של הרב מכלוף אלחרר. עליה סופר כי "הייתה שיא התמימות ובזכותה יצאו בניה צדיקים", והרב אברהם אמזלג הספידה והפליג בשבחה.

רחל, אשת הרב מכלוף אלחרר, השתייכה לשושלת הרבנים לבית אלקבץ, מהם יצא מחבר הפיוט "לכה דודי". בתם זוהרא נישאה לרב אברהם אמזלג ונפטרה בגיל צעיר מאוד, כשהיא מותירה אחריה בן - לימים הרב שלום אמזלג מאשדוד.

הקבר האחרון שזוהה היה של הרב מכלוף שריקי, שנולד לאחר שאמו, חנינא, חלמה את אביה - הרב מכלוף אלחרר - אומר לה בחלום: "אני בא אליך לזמן קצר". הילד שנולד נקרא על שמו של הסב, גדל לתורה ולחסידות, ולבסוף נפטר בגיל צעיר - דבר שנתפרש בדיעבד כהתגשמות החלום.

את מסע האיתור הוביל יוחנן דבדה, מצאצאי המשפחות, בשיתוף עו"ד לירון אלמוג מעמותת "נצח ישראל אלמוג". במסגרת הפעילות שוקמו ראשונית המצבות שזוהו.