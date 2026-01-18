במהלך שיחה עם תלמידות, הציג הקומיקאי ליאור שליין קו ביקורתי כלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון, תוך שהוא מטיח בתלמידה מקריית ארבע כי ההתיישבות מונעת היפרדות מהפלסטינים.

התלמידה ענתה בביטחון: "אני רואה את ההתיישבות שלי ביהודה ושומרון גם כמגן האנושי וגם כשליחות ומבחינתי זו שליחות לחיות ביהודה ושומרון".

לדבריה, ההתיישבות היהודית יוצרת רצף שמחזק את הביטחון, מונעת שליטה פלסטינית מוחלטת בשטח, ומבטיחה את הרצף שבין חברון לירושלים. היא הוסיפה: "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ועם ישראל שייך לארץ ישראל. נקודה".

שליין טען מנגד כי התיישבות היא פעולה שתוצאתה הישירה היא פיגועים כמו ב-7 באוקטובר, ואף הוסיף: "אני לא רוצה שתהיי המגן האנושי שלי".

אך התלמידה עמדה על עמדתה בבירור והדגישה כי איננה מבקשת לגרש את הפלסטינים, אך שוללת כל ויתור על ריבונות יהודית בארץ.

העימות, שגלש גם לטענות פוליטיות כלליות נגד ממשלת הימין וערוצי התקשורת המזוהים איתו, הסתיים בכך ששליין טען כי המציאות עצמה "שמאלנית" ופנה אל הנערה: "תסתכלי לבד על המציאות ותשפטי לבד מה הגיוני לעשות ומה לא. מה נכון לעשות ומה לא. מי באמת דואג לביטחון שלך ומי משקר לך ומסכן אותך ומסכן אותי ומסכן את המדינה שלנו".