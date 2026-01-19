אורית מרק אטינגר, ששכלה באירועי טרור את אביה, שני אחיה ושני בני דודים, משתפת את סיפור חייה במפגשים עם קהילות יהודיות ברחבי העולם.

במהלך כנס ה-IAC בפלורידה, סיפרה בעמדת השידור של ערוץ 7 על המסר המרכזי שהיא מבקשת להעביר - "להביא חוסן, אור ותקווה".

לדבריה, גם יהודים מחוץ לישראל נדרשים להתמודד עם אנטישמיות ואירועי טרור, ובנוסף הם נחשפים לסיפורים הקשים מהארץ. "הם שומעים את הסיפורים מהארץ וזה שובר את לבם. גם הם צריכים כוחות כדי להתמודד".

היא הוסיפה כי "בארץ יש לנו חוסן של מי שחי את המציאות הזו, ודווקא שם זה חסר להם ואני מנסה להביא מהמקום שלי, כבת משפחה שאיבדה הרבה אנשים ועדיין מצליחה להיאחז בחיים, לתת להם את הכלים לחיות חיים מאושרים וטובים כיהודים".

מרק אטינגר ציינה כי לעיתים היא נשאלת אם ההרצאה שלה "כבדה ומדכאת", אך מי ששומע אותה מבין שהיא מלאה באור.

"הם מפחדים כי זה באמת קשה, אבדן של אבא, שני אחים, שני בני דודים במעט מאוד זמן. זה יותר מדי ואני מרגישה שמי ששמע את ההרצאה מבין שזה משהו של אור ואופטימיות. הם אומרים שאם היא שעברה את כל זה עדיין שמחה, מרימה ראש וגאה להיות יהודייה בעולם, אז כולנו יכולים".

היא שיתפה כי המפגשים מחזקים גם את הקשר של יהודים בגולה לארץ ישראל, ומנגד - גם מעניקים לה עצמה כוח. "אני מרגישה שהדיבור והשיח זו הדרך שלי לתרפיה. הם נותנים לי את הכוח בכך שהם אומרים לי שאני נותנת להם כוח, כי זה אומר שלכל הכאב שעברתי יש משמעות".