הערבי יורק על קצינה באוטובוס מצלמת אבטחה

בית משפט השלום בתל אביב גזר ביום חמישי האחרון ארבעה חודשי מאסר בפועל על אחמד מוחמד, בן 25, תושב הכפר חווארה שבנפת שכם שירק על קצינה באוטובוס.

הפלסטיני שירק על קצינה צילום: Avshalom Sassoni/Flash90

על פי דיווח ב'וואלה', מוחמד הורשע במסגרת עסקת טיעון בעבירות של תקיפת קצינה בצה"ל ושהייה בלתי חוקית בישראל.

את גזר הדין נתן השופט שאול אבינור, אשר הדגיש את חומרת המעשים, במיוחד נוכח ביצועם בתקופת מלחמת "חרבות ברזל".

מוחמד נסע במאי השנה בקו 161 ברמת גן, כשקצינה בשירות מילואים פעיל, לבושה מדים, עלתה לאוטובוס והתיישבה בסמוך אליו. במהלך הנסיעה השמיע מוזיקה בקול רם, ובעקבות זאת עברה הקצינה למקום אחר באוטובוס.

לפי כתב האישום המתוקן, בו הודה מוחמד, כאשר האוטובוס הגיע לתחנה, הוא ניגש מאחור לעבר הקצינה שישבה במקומה, רכן לעברה וירק בפניה.

מיד לאחר מכן נמלט מהמקום בריצה עם פתיחת הדלתות. הקצינה צעקה, אך נוסעים ונהג שנותרו המומים מהאירוע לא הגיבו. מוחמד חזר לרשות הפלסטינית, אך באותו ערב הסגיר את עצמו.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, גינה את האירוע ושוחח עם הקצינה, חיזק אותה והביע את הערכתו הרבה לשירות המילואים הארוך והמסור שלה. הרמטכ"ל אמר: "מדובר באירוע חמור שאין לעבור עליו לסדר היום. תקיפת קצינה במדים היא קו אדום שיש לטפל בו, ומהווה פגיעה בצה"ל כולו. אני מצפה ממערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם התוקף".

מעצר החשוד שירק על הקצינה צילום: דוברות המשטרה

הקצינה שיתפה באותו יום על שאירע, וסיפרה כי "בתחילת הנסיעה ישבתי ליד הבחור ששמע סרטונים בסאונד גבוה, החלטתי לקום ולעבור מקום. תחנה לפני שאני יורדת, הוא עמד מעל הראש שלי, ופתאום הרגשתי 'שליכטה' על הלחי".

היא הוסיפה: "היה לי ברור שזאת יריקה. ירדתי בתחנה הבאה, והתקשרתי למשטרה. הם טיפלו ברצינות בתלונה שלי ושחזרו סרטון מהאוטובוס שבו רואים שהוא יורק עליי. היריקה היא לא רק עליי, היא יריקה על המדים של צה"ל, על מה שמייצג את מדינת ישראל. חובה להגיע אליו, שאחרים יבינו שלא יורקים על חיילים ולא על אזרחים. אני אשמח שהוא יטופל וייענש בחומרה".

"תודה שזה נגמר ביריקה. זאת אלימות ותקיפה לכל דבר, זה יכול היה להיגמר בתקיפה פיזית. חשוב שהוא יעמוד לדין, שאחרים יורתעו לא לעשות את זה שוב. אני יודעת שהמשטרה עושה הרבה מאמצים לתפוס את היורק. אני אמשיך לעשות מילואים ככל שהצבא ידרוש ויהיה צריך אותי. חשוב שחיילים יהיו גאים במדים שהם לובשים ויהיו גם בטוחים".