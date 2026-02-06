אוטובוס, מסיבה שטרם התבררה, סטה ממסלולו והתנגש הבוקר (שישי) בחנות הממוקמת בקומת קרקע של בניין מגורים ברחוב ביאליק המרכזי ברמת גן.

כוחות ההצלה זיהו צעירה כבת 25 הלכודה מתחת לאוטובוס, לאחר שנפגעה בעת שהלכה על המדרכה. לאחר פעולות חילוץ, היא פונתה לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש והיא סובלת מחבלות קשות בגפיים ומחבלה רב-מערכתית.

בנוסף אליה, פונתה אישה כבת 60 במצב בינוני ששהתה בסמוך לאוטובוס בעת ההתנגשות, ו-8 פצועים נוספים, מרביתן נשים מבוגרות שהיו על האוטובוס, פונו במצב קל.

נהג האוטובוס טען כי לחץ בטעות על דוושת הגז במקום על הבלם ואיבד שליטה. הוא נעצר, ובוחני תנועה פתחו בחקירה. שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב אף הוא בבדיקת האירוע.

אביחי חדד, מנהל מרחב דן במד"א, תיאר את רגעי קבלת הדיווח: "מיד עם קבלת הקריאה בקו החירום 101 של מד"א הבנו שמדובר בתאונה קשה ולמקום נשלחו כוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וכונני תגובה מהירה של מד"א שהגיעו במהירות למקום".

ירון חתוכה, סגן מנהל המרחב, הוסיף: "ראינו מתחת לאוטובוס צעירה כבת 25 לכודה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית ובסמוך לאוטובוס אישה כבת 60 כשהיא בהכרה וסובלת מחבלות. העלנו אותם לאמבולנסים ולניידות בטיפול נמרץ ופינינו אותן בדחיפות לבית החולים. בנוסף טיפלנו ופינינו מתוך האוטובוס 8 פצועים קל שרובן נשים ומבוגרות".

כונני הצלה חיים ברגמן, משה אדלר ולייבי וייס מדווחים: "מצאנו הולכת רגל, אשה כבת 30 כשהיא מחוסרת הכרה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגעה מאוטובוס שעלה על מדרכה והתנגש בבניין".

הם הוסיפו: "הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישות, והיא פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בתל אביב".