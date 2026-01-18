דובר ארגון הטרור הג’יהאד האיסלאמי, מוחמד אל-ח’אג’ מוסא, מסר בריאיון לעיתון "אל-ערבי אל-ג’דיד" כי הארגון מוכן לשתף פעולה עם הוועדה הפלסטינית לניהול רצועת עזה, בראשות עלי שעת’, וזאת "כדי להקל את הסבל על תושבי הרצועה".

עם זאת, הדגיש מוסא כי קיימת הסתייגות מהרכב הוועדה ומהמסגרת הפוליטית שלדבריו מגובה בחסות אמריקנית.

מוסא הביע התנגדות למבנה "מועצת השלום" שהוקמה על ידי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, וציין כי הג’יהאד האיסלאמי דוחה כל ניסיון של "חסות בינלאומית על העם הפלסטיני", שלדבריו נועד בסופו של דבר לפירוק הזרועות הצבאיות מנשקן.

בהתייחס לנושא החטופים, טען מוסא כי ישראל היא האחראית לעיכוב בהתקדמות בנושא. לדבריו, הגופה של רן גואילי הי"ד, אשר מצויה בידי הארגון, נמצאת במנהרה אשר הוזרמו אליה כמויות גדולות של בטון על ידי צה"ל.

לדבריו, חילוצה "מצריך ציוד הנדסי מיוחד", אך ישראל "מציבה מכשולים ותנאים", ובהם דרישה לקשור את נושא החזרת הגופה להתקדמות בהסכם עתידי.