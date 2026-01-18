המוזיקאי אביה שרמן סיפר בשידור ברדיו קול חי על שיח שקיים עם ראש ישיבתו באלון מורה, הרב שחר אימבר, סביב מילות השיר "לעורר ליבי".

לדבריו של שרמן, הרב אימבר העיר על השורה: "ושיוויתי השם לקראתי שתרחמני עוד בגלותי לגואלני", ושאל, "איך אתה יכול להגיד בגלותי? אנחנו נמצאים במדינת ישראל, בארץ ישראל, אוטוטו בית מקדש, אתה יכול להגיד בגלותי?"

עוד סיפר שרמן כי הרב הציע התבוננות אחרת במציאות הרוחנית הנוכחית, ואמר, "בגאולתי לגואלני, תוך כדי הגאולה כבר צריך גאולות קטנות".

לדבריו, כאשר שאל את הרב האם הקפיד עליו שהוציא את השיר מבלי לשנות את מילותיו, השיב לו הרב כי "העיקר זה הלעורר ליבי", בהתאם לפזמון החוזר בשיר.