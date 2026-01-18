בדיון איוש שהתקיים בשבוע האחרון, בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ובאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ, אושרו שורת מינויים וקידומים לתפקידי מפתח במטה הכללי וביחידות צה"ל השונות.

תת-אלוף גיא לוי ימונה לראש מטה חיל הים, ותת-אלוף אליעזר סוחוליצקי ימונה לראש מספן ים. תת-אלוף אוהד מאור יכהן כראש חטיבת כוח האדם בזרוע היבשה, ותת-אלוף יואב ברונר ימונה למפקד המכללה הזרועית לפיקוד ומטה במכללות הצבאיות.

בקרב המינויים בדרגת תת-אלוף, הוחלט כי אלוף-משנה ס' ימונה למפקד עוצבת הבשן (אוגדה 210) ויועלה לדרגת תת-אלוף.

כמו כן, אלוף-משנה ארז בן ציון ימונה למפקד בסיס חיפה בחיל הים, ואלוף-משנה חי רקח יעמוד בראש המרכז הפיקודי-לאומי להכשרות ואימונים בפיקוד העורף - שניהם יועלו גם כן לדרגת תת-אלוף.

עוד נקבע כי אלוף-משנה ע' ימונה לראש חטיבה 40 באגף המבצעים ויועלה לדרגת תת-אלוף. אלוף-משנה נ' יפקד על המרכז לאימונים טקטיים בזרוע היבשה, ואלוף-משנה א' ימונה לסגן מפקד המרכז הלאומי לאימונים בזרוע היבשה.

סגן-אלוף ע' ימונה למפקד מרכז פריזמה באגף התקשוב ויועלה לדרגת אלוף-משנה. סגן-אלוף שירה כהנים תכהן כראש מחלקת הסגל בחיל הים - מינוי ראשון מסוגו לאישה בתפקיד זה - והיא תועלה לדרגת אלוף-משנה.

כמו כן, סוכמה יציאתו של אלוף-משנה ר' ללימודים בחו"ל.