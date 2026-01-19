אירוע אנטישמי חמור התרחש בעיר פלובדיב שבבולגריה כאשר אלמונים ריססו כתובות נאציות וצלבי קרס על שער בית הכנסת הקהילתי. התקרית עוררה זעזוע בקרב הקהילה היהודית במדינה.

משטרת פלובדיב פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות האירוע ואיתור החשודים. "מדובר בחציית קו אדום וניסיון להטיל אימה על החיים היהודיים בעיר", מסרו גורמים בקהילה.

הרב מענדי מנדלזון, שליח חב"ד בעיר, הגיב לאירוע: "האירוע המקומם לא ירתיע אותנו. מול השנאה נמשיך להוסיף באור ולפעול בגאווה יהודית".

הרב הדגיש כי "פלובדיב היא עיר סובלנית ובטוחה, מדובר במעשה חריג ואנו עומדים בתיאום מתמיד עם כוחות המשטרה. אנו עומדים לפני חנוכת מרכז חדש לבית חב"ד ונמשיך למלא את שליחותנו ביתר שאת".

האירוע מצטרף לשורה של תקריות אנטישמיות שנרשמו באירופה בחודשים האחרונים, והעלה מחדש את החששות בקרב קהילות יהודיות ביבשת.