ממשלת ישראל הניחה אמש (ראשון) על שולחן הכנסת את הצעת תקציב המדינה לשנת 2026.

התקציב הוגש באיחוד של למעלה מחודשיים. על פי חוק יסוד: משק המדינה, התקציב היה אמור להיות מוגש עד סוף אוקטובר 2025.

כעת נותרו פחות מחודשיים להשלמת תהליך החקיקה המורכב, אחרת תתפזר הכנסת ותיערכנה בחירות.

העיכוב בהגשת התקציב נבע בעיקר מחששות פוליטיים. בממשלה חששו שהתקציב לא יזכה לרוב בכנסת, לא בגלל תוכנו, אלא בשל המשבר סביב חוק הגיוס שהוביל את המפלגות החרדיות לאיים בהצבעה נגד.

התקציב צריך לעבור אישורים בוועדות הכנסת ושלוש קריאות במליאה עד 31 במרץ. אי עמידה במועד תוביל אוטומטית לפיזור הכנסת ולבחירות.

על פי ההצעה, תקציב המדינה לשנת 2026 יעמוד על 659.6 מיליארד שקל, לעומת 650 מיליארד שקל בתקציב 2025 המעודכן.