במהלך מפגש מדיני עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בארה"ב הביע נשיא הסנאט של פלורידה, הסנאטור בן אלבריטון, תמיכה נחרצת במדינת ישראל ובשומרון.

במהלך השיחה, כאשר דגן ונשיא הסנאט שוחחו על אירועי השבעה באוקטובר ועל הצורך בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון ארץ התנ"ך, פרץ אלבריטון בבכי מהתרגשות, והדגיש כי הדברים נוגעים בו באופן אישי ומבטאים בעיניו מאבק ערכי עמוק.

הפגישה התקיימה זמן קצר לאחר כינוס חסר תקדים בפלורידה, בו השתתפו עשרות מחברי בית הנבחרים והסנאט המקומי, רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, לצד דגן, שם הודיעו על קידום הצעת חוק להכרה בהתיישבות ביהודה ושומרון. שבוע קודם לכן התקיים כינוס דומה במדינת ג'ורג'יה, בנוכחות 50 חברי בית הנבחרים המקומי, שם התקבלה החלטה זהה.

מדובר במהלך מדיני רחב של מועצה אזורית שומרון וקואליציית הארגונים של "ידידי השומרון בארה"ב" לקידום הצעות חוק בעד יו"ש במדינות רבות בארה"ב במטרה לבסס לגיטימציה והכרה בינלאומית בזכותה ההיסטורית והמוסרית של מדינת ישראל על יהודה ושומרון.

במהלך הפגישה אמר הסנאטור אלבריטון לדגן, בהתרגשות: "מה שהייתי רוצה שתדעו, שאנחנו באמריקה בעדכם. אנו תומכים באופן מוחלט בחברינו בעם היהודי ובמדינת ישראל. ובסופו של יום, פשוט דעו שאתם יכולים לסמוך עלינו. ישנו קשר מחייב, ועבורי, לפחות באופן אישי, זה חשוב מאוד. אז שה' יברך את כולכם, ופשוט דעו שאנחנו מייחלים להצלחתכם ואנחנו אתכם".

דגן הודה לו והשיב: "זה מחזק אותנו לעבוד איתכם ולהילחם איתכם, ואני מרגיש את הלב שלך. אני רוצה להבטיח שאנחנו חזקים יותר, יש לנו אמונה, ויש לנו שליחות - אנחנו ננצח יחד. שה' יברך אותך".