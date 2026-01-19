דן וילנסקי, מבכירי התעשייה הישראלית ובוגר הטכניון, הלך לעולמו.

וילנסקי השלים תואר ראשון ושני בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, ובמשך השנים תרם רבות לקידום החינוך המדעי והקשר בין האקדמיה לתעשייה בישראל.

וילנסקי שימש כחבר בקורטוריון הטכניון, ובשנת 2005 הוענק לו תואר עמית כבוד "בהוקרה על הישגיו בתעשיית ההיי-טק בישראל ועל תמיכתו הנלהבת בשיתוף פעולה הדוק בין האקדמיה לתעשייה".

הוא היה ממייסדי חברת Applied Materials ומנכ"ל קרן BIRD - הקרן הדו-לאומית למחקר ופיתוח טכנולוגיים ישראל-ארה"ב. בשנת 2022 זכה בפרס "מוביל התעשייה הגלובלית" בכנס ChipEx2022.

נשיא הטכניון, פרופ' אורי סיון, ספד לו: "הטכניון נפרד היום מאדם יקר וחבר אישי, שהיה מבכירי התעשייה הישראלית ומחלוציה. הוא הקדים את זמנו בטיפוח הקשר העמוק בין האקדמיה לתעשייה והיה ממובילי התוכנית הלאומית בננוטכנולוגיה ויוזמות לאומיות אחרות".

הוא הוסיף כי "מנהיגותו ופעילותו הציבורית לקידום המדעטק - המוזיאון הלאומי למדע ולפתיחה מחודשת של בסמ"ת, בית הספר בו למד כנער, תרמו רבות לחינוך המדעי והטכנולוגי של נערות ונערים. בחזונו, בנדיבותו ובמחויבותו העמוקה הוא הותיר חותם עמוק על החברה הישראלית ועל כלכלתה".

וילנסקי דגל בקידום התעשייה הגבוהה לצד טיפוח תעשיות לואו-טק, והאמין בחשיבות החיבור בין ממציאים לאנשי שוק. על מגמת האקזיטים אמר: "מדובר בכפר גלובלי אחד. לא נוכל לעצור את התהליך של רכישת חברות ישראליות על ידי חברות אמריקניות, מכיוון שזו כלכלה חופשית".

בדבריו לבוגרי הטכניון בשנת 2014 אמר: "לי היה מזל בחיים והחברות שהקמתי הגיעו למחזור יצוא משותף של כ-1.4 מיליארד דולר. למשקיעים יש נטייה לחשוש מחוסר הוודאות ביישומים חדשים. ולממציאים ויזמים יש נטייה לזלזל בחשש וכך להגביר אותו. יותר מזה: לממציאים אין הבנה של אפשרויות היישום של הפיתוחים שלהם. כסף הוא לא המניע העיקרי שלהם, הם עסוקים בעשייה המדעית, ולא באמת מתאמצים להוציא את הפיתוח החוצה. לכל אחד מהפרופסורים שיושבים כאן יש סטודנטים רבים שלמדו אצלם וכיום הם בתעשייה. אתם צריכים לדבר אתם באופן קבוע".