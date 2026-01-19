נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ממשיך להסלים את הרטוריקה סביב דרישתו לרכישת האי גרינלנד מידי דנמרק.

לאחר שבמהלך סוף השבוע הודיע על הטלת מכסים כלפי מדינות אירופה המתנגדות למהלך, הבוקר (שני) נחשף מכתב ששלח לראש ממשלת נורבגיה, יוהנס גר סטרה - ובו רמז לאפשרות של פעולה צבאית אמריקנית לכיבוש האי.

במכתב, שפורסם על ידי כלי תקשורת אמריקניים ובהם "בלומברג" ו-PBS, כתב טראמפ, "יוהנס היקר, בהתחשב בכך שהמדינה שלך החליטה לא להעניק לי פרס נובל לשלום על כך שהפסקתי שמונה מלחמות פלוס, אני כבר לא חש יותר מחויבות לחשוב רק על שלום".

טראמפ הדגיש כי "למרות שזה תמיד יהיה (שיקול) מרכזי, אני יכול כעת לחשוב על מה שטוב וראוי עבור ארצות הברית של אמריקה".

בהמשך דבריו טען הנשיא כי רוסיה וסין מביעות עניין באי הענקי שבו משאבים גדולים ולא-מנוצלים, והוסיף כי לדנמרק אין יכולת להגן על גרינלנד. "ולמה יש לה 'זכות בעלות' מלכתחילה? אין שום מסמכים כתובים, זה רק שסירה נחתה שם לפני מאות שנים, וגם לנו היו סירות שנחתו שם".

הוא סיים את מכתבו באמירה חריגה: "עשיתי יותר עבור נאט"ו מכל אדם אחר מאז הקמתה, וכעת, נאט"ו צריכה לעשות משהו עבור ארה"ב. העולם לא יהיה בטוח אלא אם תהיה לנו שליטה מלאה וטוטאלית על גרינלנד".