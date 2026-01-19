בג"ץ מחק את העתירה שדרשה לפתוח בחקירה בפרשת הדלפת הסרטונים משדה תימן, זאת לאחר שנפתחה חקירה במסגרת פרשת הפצ"רית, כך שבקשות העותרים מולאו.

עם זאת, המדינה חויבה לשלם לעותרים, עמותת "בוחרים בחיים", הוצאות משפט בסך 25 אלף שקלים.

פסק הדין שניתן על ידי השופט נעם סולברג כלל נזיפה חריפה כלפי הפרקליטות, בשל העיכוב בפתיחה בחקירה והגשת תצהירים כוזבים, אשר ייחסו בדיקה מקיפה שנערכה בצה"ל בניסיון לאתר את המדליף - בדיקה שהתבררה כמוטעית. סולברג כתב, "בוקעת זעקה מסיפור המעשה".

השופט הדגיש את חומרת התופעה של הדלפות בידי עובדי ציבור וכתב, לא אחת אמרנו בכגון דא, כי אין די בגינוי, גם לא בהבעת שאט נפש. צריך לעשות מעשה".

לדבריו, יש להעדיף זריזות על פני זהירות יתרה בחקירת הדלפות, במיוחד כאשר עיכוב בפעולה עלול לפגוע באמון הציבור.

עוד ציין סולברג כי ההליך כלל תצהירים שגויים בנוגע לבדיקה שבוצעה, תוך שהוא מדגיש את החובה להצגת תשתית עובדתית מלאה ומדויקת, בעיקר כאשר מדובר בתצהירים מטעם המדינה בבג"ץ.

"אם לא נוכל לשׂים מִבטחנו בתצהירים המוגשים לנו, השכּם והערב, מטעם המדינה בבג"ץ, אנה אנו באים?" חתם.